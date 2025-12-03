Aprueban en comisión nueva Ley General de Aguas; pasa al Pleno para discusión final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 3 de diciembre el dictamen de la Ley General de Aguas, así como diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con 28 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasará ahora al Pleno del Congreso para su discusión y posible aprobación definitiva.

¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?

La iniciativa busca actualizar el marco jurídico en un contexto crítico de escasez, contaminación y sobreexplotación del agua, agravado por el cambio climático. Entre sus ejes centrales destacan:

Fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico

Priorizar el consumo humano sobre cualquier otro uso

Garantizar el acceso equitativo al agua y al saneamiento

Promover una gestión integral y sustentable

Fomentar la transparencia y vigilancia ambiental

Esta ley establecería las bases para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además de integrar a comunidades indígenas y rurales en la toma de decisiones.

Debate abierto: concesiones y centralización

Durante la sesión, algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre una posible centralización excesiva del recurso en manos del gobierno federal, lo cual —según críticos— podría limitar la autonomía de las comunidades y estados en la gestión del agua.

En contraste, los defensores del dictamen aseguraron que la reforma representa una oportunidad para frenar abusos, combatir la sobreexplotación de acuíferos y asegurar que el agua deje de estar controlada por intereses comerciales o particulares.

Próximos pasos en el Congreso

El dictamen aprobado será ahora discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, se enviará al Senado para su revisión final. El tema ha sido considerado una prioridad legislativa, ya que México enfrenta una crisis hídrica estructural que afecta a millones de personas.

mrh