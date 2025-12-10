Aprueban diputados cambiar materiales de moneda de $10; será más "barata"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara de Diputados aprobó con 395 votos a favor, 66 en contra y cero abstenciones, una reforma a la Ley Monetaria que modifica las características de la moneda de diez pesos. Esta medida busca permitir el uso de nuevos materiales en su fabricación, con el fin de reducir costos sin alterar su diseño o funcionalidad.

El dictamen aprobado se deriva de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y propone añadir la aleación de acero recubierto de níquel como una opción para el núcleo de la moneda de diez pesos. Según el documento, esta modificación no afecta su forma, tamaño, ni los grabados visibles.

El cambio se justifica por la necesidad de contar con materiales alternativos que ayuden a mantener una producción eficiente y económica, especialmente ante posibles fluctuaciones en los precios de los metales utilizados actualmente o el desarrollo de nuevas técnicas de acuñación.

Además de generar ahorros, el uso de acero recubierto de níquel permitirá mantener y mejorar elementos de seguridad, como la firma electromagnética, que es clave para la autenticación de monedas en sistemas automatizados y clasificadores. Se ha comprobado que este material es compatible con dichos dispositivos.

Por último, se aclara que las monedas actuales de diez pesos seguirán siendo válidas y conservarán su poder liberatorio hasta que el Banco de México las retire de circulación. El dictamen ya fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

