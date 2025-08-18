Aprueba INE anteproyecto de presupuesto para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, por un monto aproximado de 15 mil 100 millones 27 mil 506 pesos que incluye presupuesto base (para las actividades ordinarias) y Cartera Institucional de Proyectos, cifra que se ajustó con base en los acuerdos tomados durante la sesión extraordinaria.

Asimismo, avaló un presupuesto precautorio para la organización de una eventual Consulta Popular de 3 mil 119 millones 405 mil 112 pesos.

En sesión extraordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que un presupuesto austero no es uno que implique la disminución en la calidad de las funciones constitucionales del Instituto; en cambio, “es un presupuesto responsable, que busca el bienestar, a través del fortalecimiento e institucionalización de una cultura administrativa racional, eficiente y eficaz”.

En este sentido, recalcó, el anteproyecto de presupuesto “constituye una expresión concreta de la sensibilidad y la capacidad del Instituto para responder con eficiencia a las exigencias operativas y normativas que demanda la función electoral”.

Taddei Zavala precisó que este anteproyecto contempla los recursos necesarios para preparar el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se celebrará la segunda etapa de la elección de magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Además, añadió, incluye recursos para la organización del Proceso Electoral Local en Coahuila, así como proyectos estratégicos orientados a fortalecer la cultura democrática, la inclusión, la equidad de género y la protección de datos personales.

“Con la presentación de este anteproyecto, el Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso con la responsabilidad presupuestaria, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento del sistema democrático de nuestro país”, insistió.

Adicionalmente, destacó que el presupuesto base proyectado para 2026 tiene un incremento de sólo el 1.61 % respecto del ejercicio 2025 y que el monto total solicitado refleja una tendencia positiva e institucional en términos de eficiencia presupuestaria y de racionalidad en el ejercicio del gasto.

Por último, Taddei subrayó que el INE continuará siendo pilar del fortalecimiento del país, guiado por los principios democráticos de austeridad y racionalidad en el gasto, establecidos en la Constitución y en la ley.

Cabe recordar que, una vez aprobado el anteproyecto, la Consejera Presidenta del INE lo remitirá a la Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2026.

El Consejo General deberá aprobar los ajustes al presupuesto de conformidad con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaría correspondientes para el ejercicio del presupuesto 2026, derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las que proponga adicionalmente la Junta General Ejecutiva.

Aprueban financiamiento público para los partidos políticos nacionales

En otro punto de la sesión, el pleno aprobó el financiamiento público para los partidos políticos nacionales en el año 2026 que asciende a siete mil 737 millones 252 mil 697 pesos, el cual se integra por actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicia postal y telegráfica.

El financiamiento público que corresponde a cada partido político nacional para el ejercicio 2026, es el siguiente: