Aprovechan inundaciones y se lanzan clavados en Mercado de Abastos de Guadalajara [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las intensas lluvias que azotaron Guadalajara este miércoles 20 de agosto dejaron calles del Mercado de Abastos completamente inundadas. Sin embargo, los trabajadores del lugar decidieron darle la vuelta a la situación y aprovecharon el agua acumulada para organizar una competencia de clavados improvisada.

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa a varios empleados lanzarse al agua frente a los locales, mientras sus compañeros y clientes reían y aplaudían.