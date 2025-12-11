Aplazan de nuevo la sentencia de “El Mayo” Zambada; será en abril de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, fue aplazada nuevamente, informó este jueves 11 de diciembre el periodista Keegan Hamilton, del diario Los Ángeles Times.

De acuerdo con el reporte, la nueva fecha para la audiencia fue fijada para el 13 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en una decisión tomada por la corte estadounidense a petición del abogado del narcotraficante, Frank Pérez.

¿Por qué se aplazó la sentencia?

Zambada enfrenta cadena perpetua obligatoria tras haberse declarado culpable a principios de este año por cargos relacionados con el tráfico de drogas y la creación de una organización criminal. Esta declaración fue histórica, ya que durante décadas logró mantenerse prófugo, envuelto en una imagen de poder, sigilo y liderazgo dentro del mundo del narcotráfico.

El abogado Frank Pérez solicitó el aplazamiento al argumentar que necesita más tiempo para preparar un memorando de sentencia, un documento que será clave para el tribunal. En sus declaraciones, explicó que la situación de inseguridad en México ha obstaculizado la recolección de información necesaria, especialmente por la dificultad para contactar a testigos y familiares.

“Las condiciones actuales en México han dificultado enormemente la recopilación de información esencial”, reportó Hamilton sobre la declaración del abogado.