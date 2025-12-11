Aplazan de nuevo la sentencia de “El Mayo” Zambada; será en abril de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, fue aplazada nuevamente, informó este jueves 11 de diciembre el periodista Keegan Hamilton, del diario Los Ángeles Times.
De acuerdo con el reporte, la nueva fecha para la audiencia fue fijada para el 13 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en una decisión tomada por la corte estadounidense a petición del abogado del narcotraficante, Frank Pérez.
Zambada enfrenta cadena perpetua obligatoria tras haberse declarado culpable a principios de este año por cargos relacionados con el tráfico de drogas y la creación de una organización criminal. Esta declaración fue histórica, ya que durante décadas logró mantenerse prófugo, envuelto en una imagen de poder, sigilo y liderazgo dentro del mundo del narcotráfico.
El abogado Frank Pérez solicitó el aplazamiento al argumentar que necesita más tiempo para preparar un memorando de sentencia, un documento que será clave para el tribunal. En sus declaraciones, explicó que la situación de inseguridad en México ha obstaculizado la recolección de información necesaria, especialmente por la dificultad para contactar a testigos y familiares.
“Las condiciones actuales en México han dificultado enormemente la recopilación de información esencial”, reportó Hamilton sobre la declaración del abogado.
Este nuevo retraso prolonga aún más uno de los casos más relevantes del crimen organizado en la última década, debido al peso simbólico y operativo que Zambada representa dentro del Cártel de Sinaloa.
A pesar de no haber sido capturado por autoridades mexicanas, “El Mayo” sorprendió al entregarse voluntariamente y cooperar con la justicia estadounidense, marcando un punto de quiebre en la historia del narcotráfico transnacional.
La audiencia de sentencia, originalmente prevista para 2025, ahora se reprograma para abril de 2026, extendiendo la incertidumbre sobre un juicio que podría tener consecuencias directas en el equilibrio interno del cártel, así como en futuras investigaciones binacionales sobre narcotráfico.
mrh