México

¡Apaga el motor, enciende la conciencia! Este 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto

ESPECIAL
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Auto, una iniciativa internacional que invita a los ciudadanos a dejar su vehículo en casa por un día, con el objetivo de reducir la contaminación del aire, mejorar la movilidad urbana y promover estilos de vida más sostenibles.

En la capital michoacana, el colectivo Bicivilízate Michoacán A.C. se une a esta fecha con un llamado a reflexionar sobre el impacto del uso excesivo del automóvil. Desde sus redes sociales, invitaron a la ciudadanía a caminar, pedalear o usar transporte público para experimentar una ciudad más habitable y limpia.

🗓️ Este 22 de septiembre, deja el auto y descubre tu ciudad desde otra perspectiva.

¡Morelia también puede ser un ejemplo de movilidad limpia!

🌍 Una jornada por el planeta y la salud

El Día Mundial Sin Auto se celebra en más de 40 países y coincide con la Semana de la Movilidad (Mobility Week) que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre. En ciudades como Viena, Bogotá o Yakarta, se realizan actividades como paseos ciclistas, picnics urbanos y desfiles de movilidad alternativa.

Estas jornadas han demostrado resultados contundentes: en París, por ejemplo, la primera jornada sin coches en 2015 redujo las emisiones en un 40% en solo un día.

🚘 ¿Por qué importa dejar el auto?

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causa más de 4 millones de muertes al año, siendo el tráfico una de sus principales fuentes. El transporte es también uno de los mayores generadores de emisiones de CO₂, agravando el cambio climático.

Bicivilízate recuerda que los autos:

  • Generan gran parte de la contaminación del aire.

  • Ocupan espacio público y lo hacen menos seguro.

  • Fomentan un modelo insostenible de movilidad.

💡 Una ciudad más humana es posible

“El Día Mundial Sin Auto nos permite imaginar cómo se vería y sentiría una ciudad pensada para las personas, no para los autos”, compartió el colectivo.

Y aunque se celebra un solo día, el mensaje busca ir más allá: inspirar una transformación urbana donde caminar, andar en bici o usar el transporte público no solo sean alternativas, sino las mejores opciones.

Día Mundial Sin Auto
Bicivilízate Michoacán A.C

