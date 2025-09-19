¡Apaga el motor, enciende la conciencia! Este 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto

🌍 Una jornada por el planeta y la salud

El Día Mundial Sin Auto se celebra en más de 40 países y coincide con la Semana de la Movilidad (Mobility Week) que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre. En ciudades como Viena, Bogotá o Yakarta, se realizan actividades como paseos ciclistas, picnics urbanos y desfiles de movilidad alternativa.

Estas jornadas han demostrado resultados contundentes: en París, por ejemplo, la primera jornada sin coches en 2015 redujo las emisiones en un 40% en solo un día.

🚘 ¿Por qué importa dejar el auto?

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causa más de 4 millones de muertes al año, siendo el tráfico una de sus principales fuentes. El transporte es también uno de los mayores generadores de emisiones de CO₂, agravando el cambio climático.

Bicivilízate recuerda que los autos:

Generan gran parte de la contaminación del aire.

Ocupan espacio público y lo hacen menos seguro.

Fomentan un modelo insostenible de movilidad.

💡 Una ciudad más humana es posible

“El Día Mundial Sin Auto nos permite imaginar cómo se vería y sentiría una ciudad pensada para las personas, no para los autos”, compartió el colectivo.

Y aunque se celebra un solo día, el mensaje busca ir más allá: inspirar una transformación urbana donde caminar, andar en bici o usar el transporte público no solo sean alternativas, sino las mejores opciones.

SHA