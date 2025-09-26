Apagón en Península de Yucatán se originó por falla en transmisión: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la primera autoridad federal en pronunciarse sobre el apagón masivo que dejó sin electricidad a Yucatán, Campeche y Quintana Roo la tarde de este viernes.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria informó:

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”.

El mensaje presidencial confirmó que el origen del corte de energía está en el sistema de transmisión, y que las plantas generadoras no presentan daños, lo que permitiría una recuperación más ágil del suministro.