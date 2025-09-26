Apagón en Península de Yucatán se originó por falla en transmisión: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la primera autoridad federal en pronunciarse sobre el apagón masivo que dejó sin electricidad a Yucatán, Campeche y Quintana Roo la tarde de este viernes.
A través de su cuenta oficial en X, la mandataria informó:
“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”.
El mensaje presidencial confirmó que el origen del corte de energía está en el sistema de transmisión, y que las plantas generadoras no presentan daños, lo que permitiría una recuperación más ágil del suministro.
El apagón comenzó poco después de las 14:00 horas y se reportó de manera simultánea en zonas urbanas y rurales de los tres estados. En Mérida, semáforos, comercios y viviendas quedaron sin energía eléctrica, mientras que en Cancún se generaron complicaciones viales por fallas en semáforos.
También se registraron interrupciones en servicios de telefonía móvil, lo que afectó la comunicación en distintas comunidades.
En varios hospitales, se activaron plantas de respaldo y protocolos de emergencia para garantizar la atención médica, especialmente en áreas críticas como quirófanos y unidades de cuidados intensivos.
Minutos después del mensaje de Sheinbaum, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado confirmando la afectación y detallando que trabaja junto al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE):
“Se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE ya trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Daremos seguimiento a través de canales oficiales”.
Hasta el momento, no se ha informado un estimado oficial para el restablecimiento total del servicio. Sin embargo, las autoridades aseguran que las labores están en marcha y el monitoreo continúa activo en los tres estados afectados.
mrh