Anuncian CURP biométrica: sólo el titular podrá descargarla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Será a mediados de octubre cuando comience el envío de la CURP biométrica a las personas que ya hayan realizado su registro, así lo anunció Arturo Arce Vargas, director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).

El funcionario explicó que la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) incluirá medidas de seguridad como código QR y marcas de agua, y será enviada directamente al correo electrónico de cada persona registrada. Subrayó que sólo el titular podrá descargar el documento.

Arce Vargas aclaró que este documento no será una credencial física, sino un archivo que las personas podrán imprimir y enmicar si así lo desean. Para facilitar su acceso, se habilitarán canales digitales tanto en el portal oficial de la Segob como en el sitio web del Renapo.

“El envío iniciará con los primeros registros, y de ahí se continuará de forma progresiva conforme vayamos integrando los datos de cada ciudadano”, puntualizó.

