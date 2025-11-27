Anuncia Sheinbaum inversión federal de 2 mil mdp para sedes del Mundial 2026

Asimismo, se renovarán 10 rutas turísticas; se crearon 334 kilómetros (km) de Caminos Seguros y 185 luminarias alumbran Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Viaducto, así como 60 colonias; se instalan 30 mil nuevas cámaras; se adquirieron 3 mil 500 nuevas patrullas; se rehabilitan 500 canchas de futbol; se recuperaron más de 600 mil metros cuadrados de Utopías, y se construyeron 10 mil viviendas sociales. Se instalarán 30 festivales futboleros, uno de ellos en el Zócalo, donde también el 22 de febrero se buscará romper el Récord Guinness de la “Clase de futbol más grande del mundo” y el 31 de mayo, el de la “Ola más grande del mundo”; se lleva a cabo el Torneo Comunitario Infantil de Futbol Ollamaliztli; se instalarán exposiciones; habrá un desfile nacional de las culturas de nuestros pueblos y actividades culturales.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, detalló que en este estado el Mundial de Futbol FIFA 2026 tendrá cuatro juegos y dos de repechaje; se remodeló el Estadio Guadalajara con una nueva cancha FIFA Quality Pro para mayor resistencia a condiciones climáticas, un nuevo sistema de WiFi, mejoras en los accesos y salidas, accesibilidad universal, un sensory room para ofrecer un entorno sensorial controlado y seguro, y la instalación de cámaras de seguridad en coordinación con la policía de Zapopan y el Estado. Habrá 39 días del FIFA Fan Festival en la Plaza Liberación, donde se llevarán a cabo un festival cultural, una fiesta gastronómica y una fiesta musical; habrá tres sedes de entrenamiento y cerca de 90 mil habitaciones disponibles para las y los visitantes.