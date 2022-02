Anuncia AMLO que habrá vigilancia de Fuerzas Armadas en aeropuertos

También que no haya pérdidas de tiempos, que no tarden mucho en hacer sus trámites y desde luego evitar la corrupción, el contrabando, que las aduanas no estén controladas por delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni del cuello blanco. Todas las aduanas van a ser manejadas por la Sedena como por Marina”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México