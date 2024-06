Antorcha defenderá los intereses del pueblo en gobierno de Sheinbaum: Aquiles Córdova

Sobre este último punto, Córdova Morán dijo que estas promesas de “acabar con la corrupción y con ese dinero aumentar el bienestar de los mexicanos” se ha convertido en todo lo contrario, ya que la salud y la educación están en momentos críticos y la inseguridad azota gran parte del territorio nacional: “fue un modelo de promesas, pero del que nadie dijo de dónde iba a salir el dinero; ahora ya no alcanza y vendrán los recortes, muy probablemente a las ayudas. Este camino no va a aguantar mucho tiempo, ese dinero no se sostiene, no es fruto de una mayor riqueza nacional, fue a costa de la salud, educación, todo para ganar votos”.

Dijo que la verdadera solución a este problema la tiene Antorcha, y es a través de una política fiscal progresiva que recaude más dinero cobrándole más impuestos a los más ricos, política que ni AMLO ni Sheinbaum implementarán ya que son los defensores de los millonarios, quienes son los únicos que han aumentado sus riquezas en este sexenio: “Aumentar los ingresos del gobierno aumentando el dinero, con impuestos de los ricos, para aumentar el salario de todos los trabajadores, eso es, que se reoriente el gasto social. Antorcha sabe cómo resolver los problemas de México, por eso estamos preparando a nuestros cuadros, para que cuando gobernemos al país, no lo gobernemos como la 4T”.

Añadió que esta solución se dará si Antorcha toma el poder mediante el voto de la gente y para ello es necesario que la gente conozca y entienda el pensamiento y objetivos de la organización: “Salir a las calles a defender los intereses de los más necesitados ahora con Sheinbaum; los seis años que vienen tienen que ser de una lucha callejera mucho más amplia: volvamos a levantar la bandera de la lucha revolucionaria, para exigir que se cumplan las promesas que hizo la constructora del segundo piso, antes de que se le caiga encima”, dijo.

Referente al evento que rememora la vida de lucha de 226 antorchistas caídos durante los 50 años de existencia de la organización, Córdova Morán dijo que todos ellos murieron con el arma de trabajo, luchando por hacer grande a Antorcha y por convencer a los pueblos de que unidos y guiados por una concepción clara y precisa de los problemas del país, se puede llegar a la verdadera transformación de México, y que esos lugares que dejaron tienen que ser llenados por nuevas generaciones; por la juventud que debe tomar la bandera de la lucha social. “Necesitamos gente que esté dispuesta a entregar su vida por los demás, gente que sepa que lleva en su corazón una vida, pero que cuando desaparezca de la tierra, lo recordarán por ser una vida de servicio a sus semejantes”, finalizó.

El evento cultural en conmemoración de los “Mártires Antorchistas” contó con un coro monumental con antorchistas del Estado de México que interpretaron las canciones “Hasta siempre comandante” y “Preciosa” y los Grupos culturales del Movimiento Antorchista, que interpretaron el cuadro “Vamos por Latinoamérica” con bailes de Perú y Argentina.