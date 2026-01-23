Ante tormenta invernal “Fern”, CFE despliega más de 800 trabajadores para evitar apagones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el avance de la tormenta invernal “Fern”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y prevenir posibles afectaciones al suministro de energía eléctrica en el país.

Este grupo, encabezado por la directora general de la CFE, da seguimiento continuo a la evolución del fenómeno meteorológico y coordina acciones para garantizar el suministro de energía eléctrica en el país.

Como parte de las medidas preventivas, la CFE instaló Centros de Operación Estratégicos (COE) en las divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, además de mantener monitoreo constante desde Oficinas Nacionales.

Para responder de manera rápida ante cualquier eventualidad, la empresa cuenta con un amplio despliegue de personal y equipo: más de 800 trabajadores electricistas y personal de logística, apoyados por 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para entrar en operación si se requiere.