Ante el caos, joven crea app para ubicar rutas seguras en Poza Rica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las fuertes afectaciones por inundaciones en la zona baja de Poza Rica desde el pasado 10 de octubre, un joven ingeniero en Mecatrónica desarrolló una plataforma digital que permite monitorear el estado de calles y avenidas en tiempo real.
La herramienta, titulada Poza Rica No Te Rajes, permite a la ciudadanía consultar qué vialidades están cerradas, cuáles se encuentran en mantenimiento y cuáles son transitables. Además, facilita la localización de centros de acopio, puntos de ayuda y rutas seguras.
A través de un mapa colaborativo, los usuarios pueden crear reportes, validar información y conocer el estado de cada vialidad gracias a un sistema de colores:
Verde: Calle transitable
Rojo: Calle cerrada
Amarillo: En limpieza o mantenimiento
Azul: Punto de ayuda o centro de apoyo
La aplicación, accesible desde dispositivos móviles, busca fomentar la colaboración entre ciudadanos y autoridades, optimizando el flujo de información durante la emergencia.
Para acceder, visita: https://poza-rica-no-te-rajes-production.up.railway.app
BCT