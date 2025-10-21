Ante el caos, joven crea app para ubicar rutas seguras en Poza Rica

La herramienta, titulada Poza Rica No Te Rajes, permite a la ciudadanía consultar qué vialidades están cerradas, cuáles se encuentran en mantenimiento y cuáles son transitables. Además, facilita la localización de centros de acopio, puntos de ayuda y rutas seguras.

A través de un mapa colaborativo, los usuarios pueden crear reportes, validar información y conocer el estado de cada vialidad gracias a un sistema de colores: