ANTAC amenaza con bloqueos más grandes; Michoacán podría verse afectado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de acuerdos con autoridades federales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que realizará nuevos bloqueos carreteros en varios estados del país antes de Navidad, con una movilización aún más grande que las anteriores.
En entrevista con un medio nacional, David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que las protestas escalarán, ya que ahora se sumarán transportistas de entidades que no habían participado en las movilizaciones pasadas, especialmente del sur del país.
"Volvemos otra vez a bloquear, pero con la diferencia de que los estados que no habían participado ya se sumaron", declaró.
La organización explicó que la decisión fue tomada luego de una reunión sin resultados positivos con Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural. La principal exigencia de los transportistas es una mayor atención a la inseguridad en carreteras, que aseguran ha dejado no solo pérdidas económicas, sino también la muerte de varios de sus compañeros.
Estévez enfatizó que la ANTAC no busca confrontación, sino acuerdos que mejoren las condiciones de seguridad y operación para el sector. No obstante, advirtió que si no se logran compromisos concretos en los próximos días, los bloqueos se realizarán con el respaldo de más estados.
El presidente de la ANTAC informó que el martes 16 de diciembre sostendrán una reunión con el nuevo secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el miércoles 17 con autoridades federales de movilidad y transporte.
“Estamos esperanzados en que haya un buen acuerdo. Queremos ser aliados del gobierno, nuestra lucha es por el bien del campo y, sobre todo, por la seguridad en las carreteras”, afirmó Estévez.
Aunque aún no se detallan los puntos específicos donde se realizarían los bloqueos, Michoacán podría ser uno de los estados afectados, dado su papel como eje logístico entre el centro y occidente del país.
