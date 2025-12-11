ANTAC amenaza con bloqueos más grandes; Michoacán podría verse afectado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de acuerdos con autoridades federales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que realizará nuevos bloqueos carreteros en varios estados del país antes de Navidad, con una movilización aún más grande que las anteriores.

En entrevista con un medio nacional, David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que las protestas escalarán, ya que ahora se sumarán transportistas de entidades que no habían participado en las movilizaciones pasadas, especialmente del sur del país.

"Volvemos otra vez a bloquear, pero con la diferencia de que los estados que no habían participado ya se sumaron", declaró.

La organización explicó que la decisión fue tomada luego de una reunión sin resultados positivos con Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural. La principal exigencia de los transportistas es una mayor atención a la inseguridad en carreteras, que aseguran ha dejado no solo pérdidas económicas, sino también la muerte de varios de sus compañeros.