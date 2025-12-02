Amplían plazo para verificación de autotransporte federal: checa nuevas fechas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) amplió hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para realizar la verificación obligatoria de las condiciones físico-mecánicas y de emisiones contaminantes de vehículos del autotransporte federal.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida aplica a unidades de personas físicas o morales que presten servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, así como de transporte privado o que utilicen diésel como combustible.

¿Quiénes deben verificar?

La prórroga beneficia a los propietarios de unidades con placas que terminan en los siguientes dígitos:

Placas terminadas en 5, 6, 7 u 8: pueden verificar del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025.

Placas terminadas en 3 o 4: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025.

Placas terminadas en 1 o 2: del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

Placas terminadas en 9 o 0: sin modificaciones; deben verificar en el periodo regular establecido.

Tipos de verificación y nuevos plazos

Además, se establece una prórroga para la primera verificación de los vehículos:

Primera verificación: Periodo original: 1 de enero al 30 de junio de 2025. Nuevo plazo: del 1 de enero al 31 de julio de 2025. Prórroga extendida: hasta el 31 de diciembre de 2025.

Segunda verificación: Sin cambios. Se mantiene del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025.



La Dirección General de Autotransporte Federal también dio a conocer el Calendario de Verificación 2025 extendido, con el objetivo de evitar afectaciones a los prestadores de servicio y permitir una mejor planeación operativa.

¿A quiénes aplica esta medida?

La ampliación del plazo también cubre a los vehículos privados y de transporte de personal, así como a los que presten servicios auxiliares de paquetería, mensajería, arrastre y salvamento.

La medida busca facilitar el cumplimiento normativo sin afectar la operación de las unidades, especialmente en contextos logísticos complicados o de alta demanda.

Links para consultar el DOF:

Para verificación físico-mecánicas

Para la verificación de contaminantes

