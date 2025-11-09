Amor eterno y fuegos artificiales: así se vivió el homenaje a Juan Gabriel en el Zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un escenario lleno de música y nostalgia la noche del sábado, cuando más de 170 mil personas se reunieron para rendir homenaje a Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”. La Plaza de la Constitución proyectó el histórico concierto que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes.

Desde temprano, miles de admiradores de todas las edades comenzaron a llegar con carteles, flores y vestuarios inspirados en el artista. El evento fue organizado por Netflix y el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura, y también incluyó imágenes inéditas del archivo personal de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del ícono musical.