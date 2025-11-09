Amor eterno y fuegos artificiales: así se vivió el homenaje a Juan Gabriel en el Zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un escenario lleno de música y nostalgia la noche del sábado, cuando más de 170 mil personas se reunieron para rendir homenaje a Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”. La Plaza de la Constitución proyectó el histórico concierto que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes.
Desde temprano, miles de admiradores de todas las edades comenzaron a llegar con carteles, flores y vestuarios inspirados en el artista. El evento fue organizado por Netflix y el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura, y también incluyó imágenes inéditas del archivo personal de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del ícono musical.
El homenaje inició con la interpretación de “Hasta que te conocí”, coreada por miles de personas. Los temas “Amor eterno” y “Por qué me haces llorar” marcaron los momentos más emotivos de la noche, entre lágrimas, abrazos y un ambiente de profunda melancolía colectiva.
La noche cerró con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo del Centro Histórico, mientras el legado de Juan Gabriel se revivía en cada nota y en cada memoria compartida. El evento reafirmó el lugar del artista como uno de los máximos referentes de la música popular mexicana.
