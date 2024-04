AMLO ya no haría gira de despedida; anuncia su último informe en el Zócalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que rendirá su sexto informe de gobierno el domingo 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

En su conferencia de prensa matutina dijo que será un evento masivo que sustituiría la gira por los 32 estados del país para despedirse del pueblo de México antes de terminar su mandato.

“Pensé, porque la gente es muy cariñosa, ahora sí que ‘amor con amor se paga’, y antes de irme, hacer un recorrido, cuando menos ir a la capital de un estado, 32 actos, pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del día primero de septiembre, que es el último, o sea, para informarle al pueblo de México todo lo que se hizo —porque hay muchas cosas que no se sabe que se han hecho, bastantes cosas— el día primero de septiembre en el Zócalo”, argumentó.

Asimismo, antes de concluir la administración el presidente López Obrador también planteó invitar a connacionales a una conferencia matutina en representación de toda la población migrante mexicana en Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo informó que ofrecerá la última conferencia de prensa matutina el lunes 30 de septiembre. Ese mismo día por la tarde, dijo, alistará los detalles del acto protocolario de la entrega de la Banda Presidencial el 1° de octubre.

“Yo entrego la banda, se termina la ceremonia y ya me voy. (…) Yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar y ya nada de política; voy a dedicarme a hacer un trabajo de investigación, ya ustedes lo saben, quiero hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México”, finalizó.

RYE