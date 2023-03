AMLO revela 2 momentos más difíciles como presidente "me partió el alma"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló dos momentos difíciles en lo que va de su administración, uno de ellos, la reciente muerte de 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, todos provenientes de Centroamérica y Sudamérica.

“Lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado, he tenido momentos difíciles. Hay constancia que estamos duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes, para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos”.

Y es que respecto a esta situación, en su momento se dio a conocer que el incendio donde murieron las víctimas, la mayoría guatemaltecos, fue iniciado presuntamente por los propios migrantes a manera de protesta, sin embargo, luego de que el fuego se esparció a gran velocidad, los guardias no abrieron las puertas del recinto.

Al respecto, AMLO aseguró que el caso no quedará impune, por el contrario, se da seguimiento a las investigaciones, incluso, este 31 de marzo visitará Ciudad Juárez para supervisar la atención médica que reciben los heridos que permanecen hospitalizados.

Mientras tanto, el momento de mayor dificultad para el Presidente de la República se trata de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el inicio de su administración, donde fallecieron 137 pobladores, derivado de una toma clandestinas para extraer el combustible.

Es de recordar que las víctimas se acercaron a la toma con botes y tambos para llevarse la gasolina cuando ocurrió la explosión; en el lugar murieron 69 personas y 81 más fueron hospitalizadas, de las cuales solo sobrevivieron 13.

“Doloroso para mucha gente. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue el de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro y el que más me ha afectado anímicamente, y luego este (muerte de migrantes). Este me conmovió, me partió el alma”.

