AMLO reitera soberanía mexicana: “México es libre, no una colonia de EU"

Señaló que los funcionarios estadounidenses sostuvieron que, si México no detenía el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada.

López Obrador aseguró que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de “los vínculos turbios” entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos, ya que señala ahora no hay simulación, porque de verdad se combate a la delincuencia organizada y “de cuello blanco porque no hay corrupción”, enfatizó que no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie.