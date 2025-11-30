AMLO regresa a redes con un mensaje sobre cultura, historia y presidencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y reflexionó sobre su gestión al frente del gobierno federal.

Durante su participación, el exmandatario hizo énfasis en la importancia de mantener vivos los valores, las costumbres y la identidad cultural del país, y reiteró su convicción de que México posee una riqueza histórica y social que debe seguir fortaleciéndose.