AMLO regresa a redes con un mensaje sobre cultura, historia y presidencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y reflexionó sobre su gestión al frente del gobierno federal.
Durante su participación, el exmandatario hizo énfasis en la importancia de mantener vivos los valores, las costumbres y la identidad cultural del país, y reiteró su convicción de que México posee una riqueza histórica y social que debe seguir fortaleciéndose.
En tono cercano, López Obrador agradeció el acompañamiento del pueblo mexicano durante su administración y destacó que el país conserva una fortaleza basada en su gente, su historia y sus principios. “México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, expresó.
Aunque desde que dejó la presidencia ha mantenido un bajo perfil público, López Obrador retomó su comunicación directa con seguidores a través de este live.
También aprovechó el espacio para enviar un mensaje de afecto a sus simpatizantes: “A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, dijo en redes sociales
BCT