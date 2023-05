AMLO recomienda a Estados Unidos atender causas del consumo de drogas

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional explicó que, debido a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, se intensifican fenómenos de desinformación y la manipulación; en este contexto, los políticos de ese país utilizan y responsabilizan completamente a México del tráfico de fentanilo y de la migración.

“Esa crisis, esa pandemia que no han podido enfrentar, quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México. (…) Debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados”, apuntó.

El mandatario comentó que, según la encuesta de NPR-Ipsos en 2022 el 39 por ciento de los estadounidenses sostuvo que el fentanilo lo introducen los migrantes; ante estas creencias defendió que las personas que buscan llegar a Estados Unidos lo hacen para acceder a mejores oportunidades de vida y trabajo.

“En su mayoría, a lo que va es en busca del llamado ‘sueño americano’, aunque no sea de esa manera, porque corren muchísimos riesgos, mucho peligro, pero van a trabajar, van a buscarse la vida honradamente, la inmensa mayoría. Sin embargo, en el imaginario colectivo en Estados Unidos, el migrante no va a eso o no va sólo a eso, va a ‘llevar droga’. Es lamentable que un país, una nación, cuya grandeza se construyó con migrantes, ahora se tenga esa actitud antiinmigrante”, remarcó.

SHA