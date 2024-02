AMLO rechaza calumnias y llama a periodistas "mercenarios"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un video publicado en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Mazatlán Sinaloa, dejó en claro que no va a aceptar la calumnia de nadie, reafirmando su postura sobre el periodismo.

En el video López Obrador, apuntó que si otros presidentes dejaron que los calumniaran fue por que no tenía autoridad moral o política.

"No se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir, si otros lo permitieron fue porque no tenían ni autoridad moral, ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie, ni aceptaré la máxima de Goebbels que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse verdad”, comentó.