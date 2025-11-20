AMLO podría hacer gira por México en 2026 para presentar nuevo libro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresará a la escena pública a principios de 2026 con una gira nacional para presentar su nuevo libro, afirmó el periodista Julián Mazoy.
Según información difundida por Mazoy, la gira será financiada por la editorial Planeta de Libros México y se desarrollará principalmente en librerías y universidades de todo el país. No obstante, no se descarta que el exmandatario también realice presentaciones en plazas públicas.
Aunque los detalles del contenido del libro aún no se han revelado, se espera que aborde temas como la riqueza cultural de México y el Humanismo mexicano, una corriente de pensamiento promovida por López Obrador durante su mandato.
La presidenta Claudia Sheinbaum habría adelantado que el nuevo título saldría este 2025, tras enterarse de manera informal a través de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente.
López Obrador anunció su retiro de la vida política tras concluir su sexenio en 2024 y aseguró que se dedicaría a escribir. A lo largo de su carrera, ha publicado más de una docena de libros que abordan tanto la historia de México como su visión política, entre ellos La mafia nos robó la Presidencia, A la mitad del camino y ¡Gracias!, su publicación más reciente en 2024.
Por ahora, no se ha confirmado si participará en ferias del libro como las de Guadalajara o Ciudad de México, ni la fecha exacta de lanzamiento.
