AMLO podría hacer gira por México en 2026 para presentar nuevo libro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regresará a la escena pública a principios de 2026 con una gira nacional para presentar su nuevo libro, afirmó el periodista Julián Mazoy.

Según información difundida por Mazoy, la gira será financiada por la editorial Planeta de Libros México y se desarrollará principalmente en librerías y universidades de todo el país. No obstante, no se descarta que el exmandatario también realice presentaciones en plazas públicas.

Aunque los detalles del contenido del libro aún no se han revelado, se espera que aborde temas como la riqueza cultural de México y el Humanismo mexicano, una corriente de pensamiento promovida por López Obrador durante su mandato.