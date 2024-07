AMLO pide voto por voto en Venezuela y que no haya injerencismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió voto por voto en Venezuela y que no haya injerencismo.

En su conferencia matutina el mandatario nacional dijo que es necesario que se revisen las actas, y de ser necesario que se cuente "voto por voto".

"Sí, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades, no hay que dejarnos engañar".

Asimismo, el presidente consideró que es necesario esperar el resultado final, toda vez que "hay una autoridad electoral, a ver qué va a resolver. Vamos viendo los datos, pero que no empiecen… No, ahí estoy mal yo, estoy planteando que no empiecen a hacer politiquería, si empezaron desde hace rato, desde hace tiempo; que no intensifiquen, sí, su activismo politiquero, que respeten".

Por último AMLO pidió que no haya injerencismo, toda vez que consideró que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no se debe meter en el proceso:

"Ahí está. Qué se tiene que meter la OEA, qué se tienen que meter. O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato?".