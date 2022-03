AMLO ofrece disculpas a Banxico por revelar aumento de tasa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado jueves se generó una controversia luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló que el Banco de México (Banxico) determinó aumentar la tasa de interés en el país en 50 puntos base, fijándola en 6.5, cuando el banco todavía no lo daba a conocer de manera oficial, por lo que se encendieron las alarmas sobre la autonomía de la institución.

“Ayer aquí en México, el Banxico aumentó .50 por ciento, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, cuando aumenta hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control”, dijo el pasado jueves el presidente de México.

Más tarde, también en una conferencia de prensa el Andrés Manuel López Obrador reconoció su error, por lo que dijo que recibió la información en la noche del martes y pensó que ya se había hecho pública por Banxico.

“Ofrezco una disculpa a la gobernadora del Banco de México y los subgobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de haber incrementado la tasa de referencia…”.

Sin embargo, este viernes el presidente Andrés Manuel López obrador reveló que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien le informó la determinación de la Junta de Gobierno del Banco de México.

“Participa en la reunión del Banco de México, el secretario de Hacienda, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento. Me mandó la tarjeta en la tarde-noche de antier. Pensé que ya se había dado a conocer y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa, pero todavía formalmente no se anunciaba”.

El presidente admitió que fue un error adelantarse, pero, dijo que respeta la autonomía del banco central mexicano, y solo fue un “error” dicha revelación, y es que el artículo 45 de la institución señala que las reuniones de política monetaria son estrictamente confidenciales, por lo que AMLO habría violado dicha regla.

