"AMLO fue, es y será un ejemplo de amor al pueblo": Sheinbaum en su informe

En su discurso, Sheinbaum evocó la figura del expresidente para reafirmar su propia ruta de gobierno, basada en los principios de la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano.

“No es un logro menor ni pasajero; es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia, y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

La mandataria reconoció que hay intentos por dividir al movimiento de transformación, pero aseguró que los valores compartidos con López Obrador —“honestidad, justicia y amor al pueblo”— serán la base para continuar con el proyecto de nación.

Sheinbaum reafirmó que su llegada al poder no fue para una simple administración pública, sino para profundizar la transformación iniciada por AMLO.

“Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios”, dijo.

Por último, afirmó que, como su sucesora, tampoco lo hará: “Su presidenta, tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”.

rmr