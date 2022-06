AMLO externa condolencias por migrantes fallecidos en Texas

Tras informar que este día recibe al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para dar seguimiento al lamentable caso de Texas y avanzar conjuntamente en la agenda que abordará con el presidente Biden, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que el asunto migratorio es central, así como la cooperación para enfrentar el fenómeno inflacionario.

Recordó que desde el mandato del presidente Donald Trump nuestro país ha insistido en la necesidad de apoyar a Centroamérica, así como de incrementar las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio.

“Porque hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar; sobre todo, por sus dogmas y por su política antiinmigrantes: no tienen fuerza de trabajo. No hay fuerza de trabajo ni en Estados Unidos ni en Canadá para que puedan crecer y producir, y no estar sólo consumiendo lo que se produce en Asia, en China.

“Esa es una crisis evidente. Dispersan recursos después de la pandemia, como nunca, y crecen las importaciones de China. Se les llenan los puertos del Pacífico con mercancía de China. Electrodomésticos.

“¿Qué no podemos producir electrodomésticos en América del Norte y en toda América? ¿Se tiene que comprar en China? ¿Se tienen que comprar en Asia?

“Para eso se requiere fuerza de trabajo, y si hay esta política de hacer un muro, o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes… Yo creo que se debe poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas; pero, al mismo tiempo, que haya opciones.”

Agregó que es posible llegar a acuerdos entre los gobiernos para solucionar la demanda de trabajo en el sur y la necesidad de fuerza de trabajo en el norte, porque es muy distinto que alguien sepa que cuenta con una oportunidad —aunque sea temporal— de trabajar en Estados Unidos, a correr riesgos para llegar. Por ello, planteará la necesidad de establecer un programa ordenado a partir de la demanda de fuerza de trabajo en el vecino país en sectores como agricultura, industria o servicios.