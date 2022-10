AMLO: "enfermito, enfermito, pero todavía tengo fuerza para seguir luchando"

Es de recordar que, la información robada por los hackers revela que el presidente sufrió el riesgo de un infarto y tuvo que ser trasladado de urgencia a comienzos de este 2022.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso (no se ha dicho) lo de la ambulancia, que fue a Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo, ¿sí se acuerdan de eso? Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”.

Los documentos señalan que el 1 de septiembre de 2021, el presidente recibió atención médica en el Hospital General Militar en las especialidades de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio.

Donde los médicos diagnosticaron gota “Al respecto se le ofreció a citado funcionario tratamiento con medicamentos, el cual no aceptó”.

Además, para finales del 2021, en diciembre, al presidente Andrés Manuel López Obrador también le diagnosticaron hipotiroidismo, enfermedad del sistema endocrino.

“Hay que buscar los equilibrios y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además tendré otro estilo de vida , estaré a nivel del mar que eso ayuda mucho y ya no tantas presiones, voy a bajarle a las pastillas y será más natural“.

EA