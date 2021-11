AMLO dice tener confianza en la FGR en caso de Emilio Lozoya

En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo tener confianza en la FGR luego de que el pasado miércoles un juez dictó prisión preventiva al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Odebrecht.

"Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo", dijo el presidente luego de ser cuestionado por la prensa.