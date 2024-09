AMLO deja un país confrontado y con grandes rezagos: dirigentes de oposición

"Lo hemos visto en cada uno de sus seis informes, ahora sí que él tiene otros datos al hablar de un sistema de salud de los más avanzados del mundo cuando sabemos que no es así, sabemos que este sexenio se ha caracterizado por la carencia de medicamentos contra el cáncer, por la ausencia de médicos y esto contrasta con la realidad; también enfatizó el tema del combate a la corrupción, pero lo podemos ver en todos los niveles que no ha habido una lucha porque no se fortaleció el sistema anticorrupción que se había generado en sexenios anteriores y más bien fue una tribuna política donde busca amarrar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum con la agenda que él ha planteado, tanto la legislativa como la de gobierno […]", apuntó.

El dirigente estatal del PRD y diputado electo de la 76 Legislatura, Octavio Ocampo Córdova, reconoció que existen "cosas positivas", avances que hay que reconocerle al presidente, pero algunos pendientes, sobre todo en materia de seguridad. Por ello, consideró fundamental que la próxima administración que encabezará Claudia Sheinbaum replantee la estrategia de seguridad implementada por López Obrador.

"Yo considero que sigue siendo hoy el principal problema que tiene este país, con una cantidad muy importante de mujeres y hombres que están desaparecidos; se ha enquistado la extorsión como un delito que ya empieza a tomar mucha más fuerza, incluso que el narcomenudeo y otro tipo de delitos; la inseguridad fue un problema que prevaleció durante los seis años con una cantidad enorme de gente que lamentablemente perdió la vida […]", aseveró.