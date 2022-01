AMLO deja el hospital y regresa a Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al mediodía de este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que luego de ser sometido a un cateterismo cardíaco ya salió del hospital y regresó a Palacio Nacional “muy tranquilo y muy contento porque tenemos que consumar la obra de transformación”.

“Informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias, en el corazón. Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo, seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto y desde entonces periódicamente estoy checándome, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”.

El mandatario mencionó que hace 15 días los médicos especialistas decidieron que tenían que hacerle un cateterismo, pero debido a que nuevamente se infectó de coronavirus tuvo que esperar a que su salud mejorara para llevar a cabo dicho procedimiento.