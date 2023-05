AMLO dará visas de trabajo a migrantes centroamericanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que dará visas de trabajo a migrantes centroamericanos.

Durante su conferencia matutina el mandatario adelantó que esta propuesta no afecta a los mexicanos, ya que consideró que en el país hay empleo suficiente, también para extranjeros.

Asimismo, AMLO dijo que México está en posibilidades de ofrecer “sueldos atractivos” a quienes quieran venir a trabajar.

La propuesta del presidente, que será presentada esta semana, busca no poner en riesgo a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos por la frontera con México.

“Sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas y nosotros les garantizamos una visa sin problemas de un año y que ellos valoren y no afecta, no nos compite, no le quita trabajo a los mexicanos porque afortunadamente hay empleo. Vamos bastante bien”.

En su mensaje el presidente detalló que a los migrantes se les pudiera contratar en obras públicas como las del Tren Maya, refinerías y en el Istmo.

También precisó que las visas serían temporales e irían desde dos semanas hasta un año.

“Vamos a garantizarles un año porque siempre lo hacemos en Chiapas, que el que quiera quedarse a trabajar hay posibilidad, hay empleo, en el Tren maya, la Refinería, el Istmo, todas las obras que tenemos, pero como ya salen desde sus pueblos con la duda de llegar a Estados Unidos, además en algunas ocasiones ya le pagaron al traficante de personas, coyote, pollero, ya desde que salen su objetivo es llegar a Estados Unidos, no es quedarse”, finalizó.