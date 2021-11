AMLO da “tercera llamada” para regreso a clases presenciales en México

En su conferencia matutina, el mandatario aseveró que ya se está en condiciones para el regreso a clases presenciales, por lo que no hay justificación para no hacerlo.

"Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos, ya no hay justificación para no volver a clases presenciales, pueden haber, pero son mínimas, es importante regreso a clases, ya se demostró los niños no tienen riesgo de contagio", dijo el presidente.