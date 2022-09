AMLO confirma hackeo a Sedena y que está enfermo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de un grupo llamado “Guacamaya”.

En su conferencia de esta mañana AMLO dijo que es verdad el ataque cibernético a la Sedena que anunció hace unas horas el periodista Carlos Loret de Mola.

En este sentido, el presidente aseveró que dicho robo de información fue realizado por gente especializada que podría estar fuera de México, y que ha hecho lo mismo en Colombia y Chile.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, es gente muy especializada no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, Colombia, Chile, creo que es algo que se maneja desde el extranjero que no es desde México”, declaró el mandatario.

Sobre su estado de salud, y luego de que el referido periodista aseguró que AMLO había sido trasladado hace tiempo a un hospital para ser atendido de emergencia, y a la pregunta "¿Los datos sobre su salud son ciertos o no?”, esto respondió:

“Sí son ciertos. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción, solamente una canción que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, y otros males, todos lo que se mencionan ahí”, finalizó.