AMLO cerrará su Face, Twitter y teléfono en “retiro completo”

Por último, el mandatario dijo que lo único que no deben tener los políticos es “apego al poder”: “El no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el necesario, el no decir ‘me falta tiempo para terminar la obra’, el no decir ‘es que solo yo, no hay otro’, eso lo tengo muy claro”.

RYE