AMLO agregará dos nuevas arengas en último grito de independencia

Están todas, todos invitados para que nos acompañen el domingo, todos los que quieran venir con nosotros, acompañarnos, que me ayuden a gritar en favor de nuestros héroes, de los padres de nuestra patria; no olvidar que debemos poner en alto la justicia, la libertad, la soberanía, desde luego, la independencia, hacer reconocimientos a los pueblos indígenas, a los migrantes. (…) No dejen de asistir para que celebremos juntos”

Andrés Manuel López Obrador