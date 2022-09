Amenaza con cuchillo a inspector que clausuró su taquería y después se disculpa

Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien; sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad", dijo en el corto visual.