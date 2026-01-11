Amazon, Abbott y ODATA tendrán energía garantizada en Querétaro: CFE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la entrada en operación de dos nuevas subestaciones eléctricas en el estado de Querétaro, lo que permitirá suministrar un total de 26.8 megawatts (MW) de energía a empresas como Amazon, Abbott Laboratories y ODATA, impulsando así proyectos estratégicos en la región.

El 11 de enero, la Subestación FINSA Querétaro quedará energizada para suministrar 2 MW a Amazon y 6 MW a Abbott Laboratories, fortaleciendo el suministro para operaciones de alto desempeño.

Posteriormente, el 18 de enero, la Subestación VYMSA pondrá en marcha su segundo transformador de potencia, capaz de transformar tensiones de 115,000 a 13,800 volts, lo cual permitirá atender los 18.8 MW requeridos por ODATA, empresa especializada en servicios para la economía digital.