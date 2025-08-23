Amanece Querétaro con severas afectaciones tras lluvia nocturna; hay dos muertos

Querétaro, Querétaro (MiMorelia.com).- La ciudad de Querétaro amaneció este sábado con severas afectaciones derivadas de las intensas lluvias registradas durante la noche del viernes, que dejaron como saldo preliminar dos personas fallecidas, viviendas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente y vialidades colapsadas.
La información fue confirmada por la Unidad Municipal de Protección Civil, quien detalló que los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en distintos puntos de la colonia Peñuelas, luego de ser arrastrados por la fuerza de las aguas pluviales.
Elementos de emergencia acudieron al sitio y resguardaron las zonas afectadas, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.
Las precipitaciones provocaron también el desbordamiento del Río Querétaro, lo que afectó la zona centro de la ciudad y generó caos vial en diversos puntos. Incluso, un puente vehicular fue derrumbado por la fuerza del afluente en uno de los tramos más comprometidos.
En la colonia Peñuelas, varios automóviles fueron arrastrados por la corriente, incluyendo un camión de pasajeros que quedó varado en la calle Torneros. En el municipio de Corregidora, la avenida Candiles permanece anegada, dificultando por completo la circulación vehicular.
Autoridades estatales y municipales mantienen recorridos de supervisión en zonas de riesgo, mientras que Protección Civil Estatal informó que las principales afectaciones se han concentrado en las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. Entre las colonias afectadas destacan Satélite, Sauces, El Rocío, Fundadores, Santa María Magdalena y Santa Mónica.
Asimismo, en la zona norponiente de la ciudad se reportan múltiples vehículos varados, mientras que decenas de viviendas sufrieron ingreso de agua, generando pérdidas materiales y alarma entre la población.
Ante el pronóstico de nuevas lluvias en las próximas horas, autoridades han pedido a la ciudadanía evitar salir por la noche y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Se mantiene activa la alerta de Protección Civil para prevenir riesgos mayores.
RYE