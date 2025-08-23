Amanece Querétaro con severas afectaciones tras lluvia nocturna; hay dos muertos

Querétaro, Querétaro (MiMorelia.com).- La ciudad de Querétaro amaneció este sábado con severas afectaciones derivadas de las intensas lluvias registradas durante la noche del viernes, que dejaron como saldo preliminar dos personas fallecidas, viviendas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente y vialidades colapsadas.

La información fue confirmada por la Unidad Municipal de Protección Civil, quien detalló que los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en distintos puntos de la colonia Peñuelas, luego de ser arrastrados por la fuerza de las aguas pluviales.