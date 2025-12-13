Alumnos realizan salto a través de fuego en Oaxaca; el video causa revuelo en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que muestra a estudiantes de secundaria realizando una acrobacia a través de un aro de fuego durante una ceremonia escolar ha generado una amplia conversación en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en plataformas como TikTok e Instagram.

El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en la Escuela Secundaria Técnica número 39, ubicada en el municipio de Santos Reyes Nopala, en el estado de Oaxaca, como parte de las actividades del desfile conmemorativo por el Día de la Revolución Mexicana.

Durante la presentación, los alumnos ejecutaron una rutina conocida como el “Salto del Tigre”, una tabla gimnástica en la que los participantes deben brincar sobre obstáculos. En esta ocasión, el salto incluyó un elemento adicional: un aro encendido con fuego, lo que captó la atención del público presente y, posteriormente, de miles de usuarios en línea.