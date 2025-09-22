Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un estudiante de 16 años de edad, identificado como Jesús, falleció este lunes tras ser atacado con una navaja por otro alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM.

De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el hecho ocurrió dentro del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán. El presunto agresor, identificado como Ashton, logró ingresar al plantel portando una capucha y atacó a su compañero.