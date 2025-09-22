Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un estudiante de 16 años de edad, identificado como Jesús, falleció este lunes tras ser atacado con una navaja por otro alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM.
De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el hecho ocurrió dentro del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán. El presunto agresor, identificado como Ashton, logró ingresar al plantel portando una capucha y atacó a su compañero.
Un trabajador del centro educativo intentó detener al agresor y resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital.
Tras la agresión, el joven Ashton huyó, subió a un edificio cercano y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas. Actualmente permanece bajo custodia policial en un hospital capitalino.
Autoridades del plantel solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes. El probable responsable fue entregado por autoridades educativas y se encuentra bajo resguardo judicial.
rmr