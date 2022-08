Alumno increpa a Lorenzo Córdova en la UNAM: “Usted es un racista”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de ofrecer una conferencia en la Universidad Autónoma de México (UNAM), el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, fue increpado por un estudiante mientras se despedía de los asistentes a la charla en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

“Hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido a la UNAM, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia”.

Mientras tanto, Córdova Vianello se mostró sorprendido, pero sostuvo que “en la UNAM cabemos todos (…) tú y yo, todos cabemos”, y le extendió el brazo al joven para despedirse, sin embargo, la discusión continúo.