Alumno de 13 años es golpeado por 10 compañeros en secundaria de Mérida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso grave de violencia escolar encendió las alertas en la Secundaria Técnica No. 54 de Mérida, luego de que al menos 10 estudiantes agredieran físicamente a Dylan Andréi A.P., un alumno de nuevo ingreso de apenas 13 años de edad.

De acuerdo con el testimonio del menor, la agresión ocurrió mientras se celebraban actividades por el Día de la Independencia dentro del plantel, momento en el que —según relató— un grupo de compañeros lo atacó tras una discusión por el uso de un toro mecánico.

“Me golpearon porque les gané en la fila del toro mecánico”, contó Dylan a sus padres.

Tras la primera agresión dentro de la escuela, el joven fue seguido hasta su salón de clases y nuevamente golpeado. Logró escapar, pero los agresores lo persiguieron hasta un parque cercano, donde volvieron a golpearlo.

Dylan pudo llegar a casa por sus propios medios, donde sus padres solicitaron una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para atender las lesiones y se notificó a las autoridades.