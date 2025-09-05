Alumnas y alumnos de excelencia de la UMSNH asisten al evento “México, Siglo XXI”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Alumnas y alumnos de excelencia académica y deportistas destacados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) asistieron al evento denominado “México, Siglo XXI”, organizado por la Fundación Telmex.

La rectora Yarabí Ávila González consideró que este tipo de actividades abre ventanas de oportunidades para las y los jóvenes y les brinda herramientas en su formación, además de que les permite conocer a estudiantes de otros estados, “estoy segura que esta experiencia será enriquecedora, los invito a aprovecharla al máximo y a continuar poniendo todo su empeño en el estudio como ya lo han demostrado”.

Las y los 48 estudiantes nicolaitas que participan han sido recipiendarios del Premio “Padre de la Patria” que otorga la Máxima Casa de Estudios por obtener los promedios más altos de calificaciones, y jóvenes que han tenido un desempeño sobresaliente en el ámbito deportivo.