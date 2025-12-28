Alpinistas de India conquistan el Pico de Orizaba en condiciones extremas [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de alpinistas originario de la India logró conquistar la cima del Pico de Orizaba, el volcán más alto de México y de toda Norteamérica, en una hazaña que quedó registrada en video y que circula ampliamente en redes sociales.

La expedición se llevó a cabo durante los últimos días de diciembre de 2025, en medio de condiciones climatológicas extremas, propias de la temporada invernal en esta zona montañosa, ubicada entre los estados de Veracruz y Puebla.

En los videos difundidos se observa a los alpinistas celebrando al alcanzar la cúspide, rodeados de nieve y viento. Según medios internacionales, el grupo fue liderado por Narendra Kumar, experimentado montañista originario del estado de Haryana, India.

Una ruta de alto riesgo: el Glaciar de Jamapa

El ascenso del equipo comenzó en el refugio de Piedra Grande, una de las bases más conocidas entre quienes se aventuran a escalar el volcán. Desde ahí, siguieron por la ruta Glaciar de Jamapa, una de las más exigentes del Pico de Orizaba.