Alpinistas de India conquistan el Pico de Orizaba en condiciones extremas [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de alpinistas originario de la India logró conquistar la cima del Pico de Orizaba, el volcán más alto de México y de toda Norteamérica, en una hazaña que quedó registrada en video y que circula ampliamente en redes sociales.
La expedición se llevó a cabo durante los últimos días de diciembre de 2025, en medio de condiciones climatológicas extremas, propias de la temporada invernal en esta zona montañosa, ubicada entre los estados de Veracruz y Puebla.
En los videos difundidos se observa a los alpinistas celebrando al alcanzar la cúspide, rodeados de nieve y viento. Según medios internacionales, el grupo fue liderado por Narendra Kumar, experimentado montañista originario del estado de Haryana, India.
El ascenso del equipo comenzó en el refugio de Piedra Grande, una de las bases más conocidas entre quienes se aventuran a escalar el volcán. Desde ahí, siguieron por la ruta Glaciar de Jamapa, una de las más exigentes del Pico de Orizaba.
Dicha ruta implica al menos ocho horas de ascenso continuo, con tramos donde es indispensable contar con equipo especializado para hielo y nieve, como crampones, piolets, cuerdas y protección térmica.
Entre los principales riesgos que enfrentaron los montañistas destacan:
Terreno inestable con rocas cubiertas de hielo
Posibles caídas por superficies resbaladizas
Exposición a bajas temperaturas y vientos fuertes
El clima en esta región puede alcanzar temperaturas bajo cero, especialmente en invierno, cuando se combina el frío con la altitud y la masa de aire polar que afecta a la zona.
Con una altitud de 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar, el Pico de Orizaba (también conocido como Citlaltépetl) es el volcán más alto de Norteamérica y el tercero más alto del continente americano, solo por detrás del Aconcagua (Argentina) y el Huascarán (Perú).
Este tipo de expediciones reafirman el lugar del Pico de Orizaba como uno de los destinos favoritos del alpinismo internacional, tanto por su dificultad como por su belleza natural.
