Alison Montaño, recién coronada Señorita Teocaltiche, pierde la vida en accidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una profunda tristeza embarga al municipio de Teocaltiche, Jalisco, tras confirmarse la muerte de Alison Montaño Guerrero, joven de 21 años de edad recientemente coronada como Señorita Teocaltiche 2025, quien falleció este viernes 7 de noviembre en un accidente automovilístico.

De acuerdo con reportes preliminares, el choque ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche, donde un camión de carga pesada que circulaba presuntamente en sentido contrario impactó de frente contra un automóvil compacto en el que viajaban Alison y un joven que sería su pareja sentimental, identificado como Eduardo Severiano.

Ambos ocupantes quedaron prensados dentro de la unidad, y cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de los dos.

El Ayuntamiento de Teocaltiche confirmó la noticia a través de una esquela oficial, en la que lamentó profundamente la pérdida de Alison, recordándola como una joven ejemplar, alegre y con un fuerte compromiso hacia su comunidad.