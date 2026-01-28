Alianza estratégica: Morena, Verde y PT refuerzan unidad rumbo al 2027

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo han firmado un compromiso de unidad con miras al 2027, reafirmando su respaldo a la Cuarta Transformación. En un comunicado conjunto, destacaron la importancia de la continuidad en el proyecto de transformación que lidera la actual administración federal.

Las declaraciones de los líderes

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que aquellos que apuestan por la ruptura se quedarán con las ganas. En sus palabras, “Se van a quedar con las ganas quienes apuestan por la ruptura”, haciendo referencia a aquellos que desean un distanciamiento dentro de la coalición.

Por su parte, Karen Castrejón, líder nacional del Partido Verde, remarcó que las fuerzas políticas del Verde, Morena y PT comparten la convicción de que la transformación del país se construye a través del acuerdo y el diálogo permanente. “La transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente”, expresó Castrejón.

Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT), destacó el papel esencial de su partido como aliado más sólido de la Cuarta Transformación, tanto en 2027 como más allá. “El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación”, subrayó Anaya.

Fortaleciendo la Cuarta Transformación

La coalición no solo se prepara para las elecciones de 2027, sino que también se compromete a mantener el impulso hacia la transformación, con el objetivo de consolidar la visión de bienestar social y desarrollo para la nación. En este sentido, los tres partidos reafirmaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien continúa liderando el proyecto de la Cuarta Transformación.

Finalmente, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, subrayó el compromiso con la unidad dentro de la coalición, destacando la importancia de seguir construyendo un país mejor a través de políticas que prioricen el bienestar de los mexicanos.

Este comunicado subraya la unidad de tres fuerzas políticas clave que, en conjunto, buscarán consolidar y expandir los avances de la Cuarta Transformación hacia el futuro, enfrentando cualquier intento de desestabilización interna o externa.