"Alguien me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez contó que luego de terminar su programa en Grupo Imagen todas las noches se va a su casa, pero esta vez fue abordado por un par de sujetos en una moto quienes le dispararon, pero según el periodista, la conclusión de los peritos fue que no solo los motociclistas lo atacaron.

“Salía de Imagen, del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta. Aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quizá, pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé más”, dijo Gómez Leyva.