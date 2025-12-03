Alfredo Ramírez Bedolla celebra nombramiento histórico de Ernestina Godoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su reconocimiento a Ernestina Godoy por asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó el carácter histórico de este nombramiento y celebró el inicio de una nueva etapa para la procuración de justicia en México. “Desde Michoacán celebramos este nuevo capítulo para el país y le deseamos el mejor de los éxitos”, escribió.

Godoy, exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, asume la titularidad de la FGR tras una destacada trayectoria en el ámbito legal y de derechos humanos, siendo reconocida por su enfoque en la justicia con perspectiva de género y su lucha contra la corrupción.