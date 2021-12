Alertan sobre este modus operandi de fraude en ventas por internet

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gente aprovechada hay en todos lados, que buscan sacar un beneficio a costa de los demás, como el caso de un joven que denunció un tipo de fraude.

Un joven quería vender una consola de videojuegos por internet, así le llegó un comprador que se identificó con el nombre de Christian, quien se mostró muy interesado y señaló que le urgía el producto por el buen precio.

Luego de unas llamadas y acordar la transacción, el comprador dijo ser militar y no poder ir por la consola hasta el domicilio del vendedor, pero en su lugar mandaría un servicio de taxi por aplicación.

El supuesto comprador habría hecho un depósito a través de tiendas Oxxo y le mandó los tickets al vendedor, para comprobar la transacción. Al mismo tiempo, el servicio de InDriver iba en camino al domicilio del vendedor, pero como éste no vio reflejado el depósito bancario en su applicación de banco, desconfió y no hizo la entrega de la consola.

"Después de insultarme y tratar de amedrentarme, me colgó sin que yo le enviara el videojuego", indicó la persona que hizo la denuncia ciudadana a través de las redes sociales de MiMorelia.com.

Previo a que el vendedor sospechara, el supuesto comprador le pidió un código que la aplicación de inDriver le mandó para poder rastrear el trayecto de la consola, a lo que el vendedor accedió.

Gracias a ese código, el vendedor se dio cuenta de que en un lapso de 24 horas se hicieron más viajes (con el número telefónico del vendedor) por lo que intuye que hubo otras cuatro presuntas víctimas de este fraude.

También cuenta que el joven revisó su aplicación bancaria y se dio cuenta de que el depósito no se hizo, no envió el producto, pero hay otras personas que quizá no pueden corroborarlo de manera confiable y caen en el engaño.

Destaca que las fotografías de los tickets de los supuestos depósitos estaban alterados, para que pareciera que la transacción se realizó antes de que el servicio de taxi vaya a recoger el artículo.